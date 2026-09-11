Un avvio di Premier League col botto per il neopromosso Hull City, al momento terzo in classifica con due vittorie contro Manchester United e Coventry e un pareggio nelle prime tre gare. Partenza importante per i Tigers, che vale il riconoscimento di miglior allenatore del mese di agosto al proprio tecnico, Sergej Jakirovic, che ha superato Mikel Arteta dell'Arsenal, Xabi Alonso del Chelsea ed Enzo Maresca del Manchester City. Soddisfazione in famiglia, quindi, per Leon Jakirovic, difensore dell'Inter Under 23 e figlio del manager arancionero.