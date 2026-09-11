Ci sono sostanzialmente due macro-problemi, secondo Fabio Caressa, per cui l'Inter di Cristian Chivu non riesce a esprimere tutta la sua forza in Champions League: "Per me l'Inter, ogni tanto, è un po' presuntuosa e perde il senso del pericolo - il pensiero espresso dal giornalista nello studio di Sky Sport -. E questo credo che sia il secondo difetto che in questo momento deve superare. Il primo è un altro: non può sbagliare tutti quei gol. Cioè, se tu crei delle occasioni o crei gioco, devi fare i gol". 

Sezione: Focus / Data: Ven 11 settembre 2026 alle 12:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.