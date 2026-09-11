Ci sono sostanzialmente due macro-problemi, secondo Fabio Caressa, per cui l'Inter di Cristian Chivu non riesce a esprimere tutta la sua forza in Champions League: "Per me l'Inter, ogni tanto, è un po' presuntuosa e perde il senso del pericolo - il pensiero espresso dal giornalista nello studio di Sky Sport -. E questo credo che sia il secondo difetto che in questo momento deve superare. Il primo è un altro: non può sbagliare tutti quei gol. Cioè, se tu crei delle occasioni o crei gioco, devi fare i gol".