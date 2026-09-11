Lautaro Martinez potrebbe restare in Italia durante la sosta per le nazionali. La notizia arriva dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui l'attaccante e diversi altri big dell'Argentina potrebbero essere esclusi dalle convocazioni del commissario tecnico Scaloni a seguito dei contrasti sorti all'interno della Federcalcio albiceleste.

Da Lautaro a Julian Alvarez, passando per Romero, MacAllister, De Paul e gli altri due Martinez (Dibu e Licha), c'è un folto gruppo di ragazzi a cui potrebbe essere concesso di saltare le tre amichevoli contro Burkina Faso, Bolivia e Benin. In teoria il trittico di amichevoli dovrebbe fare anche da "homenaje" per Lionel Messi, che non sembra però convintissimo. I rapporti con i vertici federali sono tesi. Il presidente Tapia sta affrontando accuse di corruzione, il ct Scaloni ha annunciato l'addio a dicembre (lascerà anche Walter Samuel che spera in un'avventura in solitaria dopo gli anni da collaboratore) e c'è una questione relativa ai premi per i giocatori. Grosse cifre che non sarebbero state saldate e che sarebbero alla base della scelta di lasciare a riposo i calciatori di "grido".

L'interista è tra i pre-convocati, ma la rosea si spinge ancora più in là riguardo alla lista definitiva, attesa per lunedì prossimo: "Sarebbe una sorpresa - si legge - vedere tra i presenti il Toro e all'Inter, ovviamente, non dispiacerebbe avere il capitano tutto per sé".