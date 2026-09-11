La trasformazione di Andy Diouf da centrocampista a esterno non è più una pazza idea. La chiamata di Zidane tra i pre-convocati della Francia è una conferma, come riporta oggi il Corriere dello Sport. Le gare ufficiali hanno confermato quanto visto nel pre-campionato.

"Non solo il francese ne ha giocate 3 su 4 da titolare - sfruttando anche la chance offerta dal ritardo di condizione di Spence -, ma tra questi c’erano pure le sfide con Napoli e Real Madrid: quindi 2 big-match potenzialmente complicati per un giocatore che ha caratteristiche più offensive che difensive. Ebbene, la risposta del campo non è stata soltanto incoraggiante, Diouf, infatti, si è distinto tra i migliori nerazzurri in entrambe le sfide. Ha creato, come prevedibile, in attacco, grazie alla sua abilità nell’uno contro uno e nel creare superiorità, senza peraltro soffrire particolarmente in fase di non possesso. E, di fronte, non aveva clienti facili: al contrario, prima il napoletano Alisson e poi il madridista Vinicius. Semmai hanno dovuto alzare il livello di attenzione i suoi dirimpettai, vale a dire Spinazzola e, soprattutto, Cuccurella".