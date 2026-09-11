Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoglu sono gli unici due giocatori di questa Serie A che hanno segnato almeno un gol contro ciascuna delle 19 avversarie attualmente nel torneo. E lunedì il Toro affronterà l'Udinese, vittima punita 7 volte nella sua carriera. Due invece i centri per Calhanoglu contro i friulani.

Cristian Chivu dovrebbe puntare ancora una volta su entrambi dal primo minuto. L'attaccante argentino si è sbloccato contro il Napoli, segnando una doppietta decisiva nella rimonta. Due gol come quelli segnati fin qui da Calhanoglu, autore di due prodezze da fuori area contro Monza e Cagliari

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 11 settembre 2026 alle 17:11
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.