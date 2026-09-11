Il 2 settembre, presso il Circolo Aniene di Roma, il CEO di Eastwest Giuseppe Scognamiglio ha accolto una delegazione di BluTik, guidata dalla Co-Founder Stefy Patel e dal suo team. BluTik è una piattaforma che lancia una base di tifosi globale per gli appassionati di calcio, con l'obiettivo di collegare direttamente i tifosi alle star dello sport. Eastwest è ora partner di questo progetto globale, che punta a milioni di tifosi in tutto il mondo, e supervisionerà il lancio in tre paesi di test: Italia, Argentina e Turchia.

BluTik è un'app sportiva internazionale dedicata ai tifosi di calcio, che trasforma l'engagement digitale calcistico in esperienze reali: dall'acquisto di biglietti ufficiali a contest globali in-app e meet-and-greet con le star dello sport. La piattaforma, che dichiara milioni di utenti verificati in ogni continente, si posiziona come una 'fan activation experience' piuttosto che un servizio di rivendita di biglietti, ed è pensata come uno spazio sicuro: nessuna pubblicità per il primo anno, e nessun contenuto legato a pornografia, alcol, tabacco, gioco d'azzardo o criptovalute.

Eastwest è l'unica rete di diplomazia economica privata presente in 50 paesi, che offre servizi di consulenza strategica, istituzionale e finanziaria a piccole, medie e grandi imprese per supportare programmi di investimento e risolvere criticità in Italia e all'estero. È inoltre un think tank che da 20 anni promuove il dialogo tra opinion leader, imprese e stakeholder istituzionali, e un'academy che forma ogni anno un migliaio di studenti e manager pubblici e privati. In base all'accordo, Eastwest supporterà il posizionamento istituzionale e lo sviluppo del business di BluTik nel mercato italiano, nell'ambito dei servizi di consulenza che la rete offre alle aziende internazionali.

L'accordo segna il primo passo del piano di espansione internazionale di BluTik, che dopo l'Italia si rivolgerà ad Argentina e Turchia come mercati di test per far crescere la sua community globale di tifosi.