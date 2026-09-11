Alla pari con il Real Madrid, nonostante la sconfitta. Una volta tornato ad Appiano Gentile, il messaggio di Cristian Chivu alla squadra è stato volto al positivo della prestazione, più che al negativo del risultato. "L'Inter madrilena - riporta La Gazzetta dello Sport - si è rivista ieri ad Appiano e 24 ore di stacco sono bastate per togliere dalla bocca l'amaro del rimpianto, quello che fa più male nella vita e nel pallone. Il Bernabeu poteva regalare almeno uno, se non tre punti squillanti, ma Cristian Chivu ha convinto tutti i suoi nerazzurri che quella sconfitta abbia lasciato qualcosa di più prezioso del punteggio nella maxi-classifica: la sua squadra ha mostrato al mondo di poter sedere alla ricchissima tavola imbandita della Champions senza sentirsi ospite. Potrà giocare senza paura in qualsiasi stadio e contro qualsiasi avversario, senza frenare in alcun modo le ambizioni di gloria: perché non pensare di competere fino in primavera e poi chissà? Passerà un mesetto prima di rimettere la testa sull'Europa, poi arriveranno altre sette partite per aggiustare la rotta, ma intanto già questo è un tempo utilissimo per concentrare ogni energia sul solo campionato".

In tal senso, come riporta il quotidiano, c'è un'occasione da cogliere. Domani la Lazio riceve il Milan all'Olimpico mentre lunedì la Roma sarà in casa del Torino alle 18.30. Quando lunedì sera l'Inter affronterà l'Udinese al Meazza saprà già il risultato di entrambi, rossoneri e giallorossi. Sarà un vantaggio e una possibile occasione per un'accelerata. Non dimenticando, però, che già l'anno scorso l'Udinese inflisse a Chivu la sconfitta al Meazza alla seconda di campionato.