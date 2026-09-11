L’Inter è partita con il piede giusto in campionato e, dopo le prime tre giornate, guarda già a un nuovo traguardo. I nerazzurri hanno conquistato tre successi consecutivi con un bilancio complessivo di 8 gol segnati e 3 subiti e ora puntano a centrare quattro vittorie nelle prime quattro partite stagionali di Serie A.
Un’impresa riuscita all’Inter soltanto otto volte nella sua storia. Sei di queste, inoltre, sono arrivate dal 2000 in poi, nelle stagioni 2002/03, 2015/16, 2017/18, 2019/20 e 2023/24.
A impressionare sono anche i numeri raccolti tra le mura amiche nel corso del 2026. In Serie A, l’Inter ha realizzato 36 reti in 13 partite casalinghe, con una media di 2,8 gol a gara. Nei cinque maggiori campionati europei, nello stesso periodo, soltanto Bayern Monaco (42) e Real Madrid (37) hanno segnato più gol in casa. A quota 36 c’è anche il Barcellona.
Numeri che confermano un avvio di stagione particolarmente positivo per i Campioni d’Italia. L’Inter, infatti, è al momento la squadra con il dato più alto del campionato per possesso palla (66%), percentuale di duelli vinti (61,6%) e tiri tentati (73).
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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