L'Inter ha perso 2-1 a Madrid contro il Real, ma Andy Diouf ha vinto la sua sfida personale contro i diffidenti anche nel teatro del Bernabeu. Il francese è stato il più votato dai lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato all'ultimo sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Vittoria netta per lui, davanti a Lautaro Martinez e Carlos Augusto. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 8.89%
Pavard 0.86%
Bisseck 2.65%
Bastoni 2.42%
Diouf 53.90%
Barella 0.70%
Calhanoglu 0.47%
Jones 2.96%
Carlos Augusto 9.98%
Lautaro 14.90%
Thuram 0.16%
Stones 0.94%
Sucic 0%
Zielinski 0.55%
Bonny 0.23%
Mkhitaryan 0.39%


CLASSIFICA GENERALE DOPO 4 PARTITE:

DIOUF 9 PT.
LAUTARO 8 PT.
ESPOSITO E BARELLA 5 PT.
BISSECK 4 PT.
CALHANOGLU 3 PT.
J. MARTINEZ E CARLOS AUGUSTO 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Ven 11 settembre 2026 alle 16:58
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.