L'Inter ha perso 2-1 a Madrid contro il Real, ma Andy Diouf ha vinto la sua sfida personale contro i diffidenti anche nel teatro del Bernabeu. Il francese è stato il più votato dai lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato all'ultimo sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Vittoria netta per lui, davanti a Lautaro Martinez e Carlos Augusto. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 8.89%

Pavard 0.86%

Bisseck 2.65%

Bastoni 2.42%

Diouf 53.90%

Barella 0.70%

Calhanoglu 0.47%

Jones 2.96%

Carlos Augusto 9.98%

Lautaro 14.90%

Thuram 0.16%

Stones 0.94%

Sucic 0%

Zielinski 0.55%

Bonny 0.23%

Mkhitaryan 0.39%





CLASSIFICA GENERALE DOPO 4 PARTITE:

DIOUF 9 PT.

LAUTARO 8 PT.

ESPOSITO E BARELLA 5 PT.

BISSECK 4 PT.

CALHANOGLU 3 PT.

J. MARTINEZ E CARLOS AUGUSTO 1 PT.