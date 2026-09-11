La prima convocazione di Djed Spence rischia di arrivare addirittura dopo la sosta nazionali. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le condizioni dell'esterno inglese migliorano, ma l'ex Tottenham potrebbe restare fuori dai convocati non solo per Inter-Udinese, ma anche per Roma-Inter, match in programma sabato 19 settembre.

Spence non è mai finito tra i convocati e sta completando la riatletizzazione dopo un problema fisico accusato al Mondiale.Chivu aspetta di averlo a disposizione per avere la batteria degli esterni al completo. In giornata è previsto il rientro in gruppo di Federico Dimarco, che ha saltato la sfida di Champions contro il Real Madrid. Spence può giocare a destra e sinistra e potrebbe essere un elemento duttile e importante per le rotazioni. 

Sezione: Copertina / Data: Ven 11 settembre 2026 alle 14:28
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.