L'ex calciatore, anche dell'Inter e tutt'ora legato ai colori nerazzurri Stephane Dalmat ha rilasciato un'intervista esclusiva a Tribuna.com, in cui ha risposto sui progressi di Andy Diouf e sulla stagione dell'Inter con Cristian Chivu, sia in Champions League che in Serie A.

Cominciamo dal tuo connazionale Diouf. Ha ricevuto una convocazione preliminare da Zidane per le partite di Nations League. Cosa ne pensi? Se la meritava?

"Sono molto felice. Ho sempre creduto in lui; l'ho visto diverse volte allo stadio del Lens e mi è piaciuto subito. Anche se non lo conoscevo personalmente, l'anno scorso gli ho mandato un messaggio su Instagram per dirgli di non mollare e che lavorando sodo avrebbe raggiunto grandi traguardi all'Inter. Mi ha risposto ringraziandomi moltissimo".

Ti piace in questo suo nuovo ruolo da esterno?

“Sì, onestamente non pensavo che potesse giocare in quella posizione, ma ha dimostrato di esserne capace. È veloce, gli piacciono le situazioni uno contro uno e ha più spazio per mostrare le sue qualità”.

Sei stato tu a parlare molto bene di Diouf quando è arrivato l'anno scorso. Sei sorpreso dai suoi progressi?

"Ero certo che con fiducia e impegno il suo talento sarebbe esploso e si sarebbe manifestato appieno. Può ancora fare di meglio, deve continuare così, lavorare sodo e rimanere umile".

Parliamo dell'Inter e di questo inizio di stagione. Cosa ne pensi della squadra di Chivu?

"Mi piace molto! Ho visto le ultime partite contro Real Madrid e Napoli e hanno giocato benissimo. Sono ottimista".

Contro il Real Madrid è stata una partita pazzesca, ti è piaciuto l'atteggiamento della squadra?

“Mi è piaciuto guardare questa partita, certo, hanno perso a causa di un errore incredibile a questo livello, soprattutto contro un avversario di questo calibro. Ma hanno dimostrato di essere allo stesso livello del Real Madrid. L'Inter ha creato molte occasioni e il Real è stato salvato anche da un portiere eccezionale come Courtois. Sono molto fiducioso per il futuro".

L'Inter può vincere la Champions League?

"Hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo, ma ci sono squadre fortissime come il PSG o il Barça, che sono le favorite. Però l'Inter può ritagliarsi un ruolo importante perché ha qualità. Possono provare a vincere la coppa".

In campionato la Roma è la principale rivale dell'Inter?

"Diciamo di sì, ma non dimenticherei nemmeno Juventus, Milan e Napoli. Comunque, sì, Inter e Roma sono le più forti dopo questo inizio di stagione. A lungo termine potrebbero esserci delle sorprese, ma continuo a considerare l'Inter la migliore in assoluto".