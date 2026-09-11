Anche l'ex giocatore del Barcellona Sergio Busquets era presente oggi all'EA7 World Legends Padel Tour. A margine di questo evento, Busquets si è fermato a parlare coi cronisti presenti esprimendo il suo punto di vista sulle italiane in Champions League: "Se possono infastidire le grandi d'Europa? Sì, sicuramente sì. Con gli allenatori e l'idea di gioco che hanno, si sono rinforzate molto bene. Se seguono la stessa linea della stagione passata, ci saranno sicuramente molte battaglie in campo. Il nuovo formato della Champions League dà molte possibilità e le squadre italiane saranno sicuramente lì a giocarsela".

Come giudichi l'avvio e la crescita del campionato di Serie A?

"Il campionato italiano è iniziato da poco, quindi c'è ancora molto da vedere, ma è una delle leghe che più mi piace. Non lo dico solo perché mi trovo qui, ma per come giocano le squadre e per la qualità dei calciatori presenti. L'anno scorso è stata un'ottima annata e spero che i giocatori si siano divertiti anche in Champions League, dove è stata mostrata la vera natura del calcio europeo".