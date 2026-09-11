Procede bene il recupero di Federico Dimarco che, dopo aver lavorato individualmente in campo a buon ritmo nella giornata di ieri, oggi ha svolto metà dell'allenamento con i compagni di squadra. Domani, riferisce Sky Sport, è previsto il suo rientro completo in gruppo. Se così dovesse essere, Dimash, che aveva saltato la trasferta di Madrid per un problemino al ginocchio, tornerebbe tra i convocati per Inter-Udinese. Poi, nel caso, sarà Cristian Chivu a decidere se schierarlo come titolare oppure usare più prudenza e farlo partire dalla panchina. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 11 settembre 2026 alle 15:36
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.