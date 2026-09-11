Procede bene il recupero di Federico Dimarco che, dopo aver lavorato individualmente in campo a buon ritmo nella giornata di ieri, oggi ha svolto metà dell'allenamento con i compagni di squadra. Domani, riferisce Sky Sport, è previsto il suo rientro completo in gruppo. Se così dovesse essere, Dimash, che aveva saltato la trasferta di Madrid per un problemino al ginocchio, tornerebbe tra i convocati per Inter-Udinese. Poi, nel caso, sarà Cristian Chivu a decidere se schierarlo come titolare oppure usare più prudenza e farlo partire dalla panchina.