Il feeling tra Gennaro Gattuso e Davide Frattesi parte da lontano, molto prima del contatto quest'estate con cui Ringhio ha convinto il centrocampista a lasciare l'Inter per trasferirsi alla Lazio. "Con Frattesi ci parlavo spesso l'anno scorso, l'ho convocato in Nazionale anche quando non giocava con continuità - ha ricordato il tecnico dei biancocelesti a DAZN facendo riferimento all'esperienza condivisa in azzurro -. Ha una gamba 'frizzatina' quando sta bene, arriva sempre a fari spenti, ha sempre fatto gol importanti. E' un ragazzo perbene. L'anno scorso gli ho sempre fatto presente che alla sua età si deve assumere delle responsabilità, e l'ho convinto portandolo con me. Ora è protagonista; non è facile togliersi l'etichetta di dosso in questo mondo. Lui era nella sua comfort zone e gli è scattata la molla. È giusto che abbia fatto una scelta così. lo sono contento di allenarlo, è un ragazzo intelligente che ha voglia di imparare".