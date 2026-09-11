La Fiorentina può tirare un primo sospiro di sollievo. Dopo tre sconfitte in altrettante uscite di Serie A e l'avvicendamento tra Grosso e Vanoli, la compagine gigliata riesce a conquistare i primi tre punti stagionali battendo i padroni di casa del Venezia con uno spettacolare 2-4. Ad aprire le marcature sono però i lagunari, andati in gol con il primo sigillo italiano di Adams. Da questo momento in poi sale in cattedra Mastantuono, il quale ribalta in men che non si dica il risultato grazie ad un doppio tiro da fuori area. A mettere poi in sicurezza il risultato saranno il gol in contropiede di Pellegrino e un altro gol - piuttosto fortuito - dell'ex Real Madrid, autore di una strepitosa doppietta. Il gol del terzino di casa Hainaut serve soltanto a rendere più ricco il tabellino dei marcatori. Capitolo ex Inter: da segnalare la non esaltante prestazione del portiere arancioneroverde Stankovic e l'esordio con i veneziani di Juan Jesus. I toscani salgono così a sei punti, mentre i veneti restano fanalino di coda della classifica con 0 punti conquistati sin qui.