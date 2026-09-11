Arrivano ulteriori novità, da Tuttosport, per quel che riguarda l'intenzione di Oaktree di acquisire una nuova società all'estero. "Il budget stanziato è di 30-40 milioni di euro, i territori nel mirino sono i campionati a cui ha già guardato chi controlla più club in giro per il pianeta: belga, portoghese, olandese e - più probabilmente - la seconda divisione spagnola. I vantaggi sono numerosi, sia economici sia sportivi: una posizione di vantaggio nel mercato di riferimento e la possibilità - al netto delle varie limitazioni sui prestiti - di un ulteriore canale privilegiato per i giovani".

Il quotidiano ricorda che in Italia anche i Friedkin hanno la Roma, ma anche Everton e Cannes, mentre RedBird possiede Milan e Tolosa, così come KrauseGroup ha Parma e Casa Pia (in Portogallo).

Quanto alle leggi internazionali, "la Fifa sostanzialmente non ne ha: l’unica è nel regolamento del Mondiale per Club, che vieta la partecipazione a due club dello stesso gruppo, e infatti nel 2025 è stato escluso il Leon per evitare la compresenza con il Pachuca - si legge - Ben diverso il quadro Uefa: oggi i regolamenti delle competizioni europee vietano che due società con lo stesso controllante partecipino allo stesso torneo, ma per esempio possono competere in due coppe diverse. Quanto ai trasferimenti tra club dello stesso gruppo, non sono vietati ma sono considerati operazioni tra parti correlate, con una serie di restrizioni e correttivi per evitare plusvalenze fittizie".