Il primo pensiero di Ruben Amorim è andato al campo, nel corso della conferenza stampa tenuta a Milanello, alla vigilia di Lazio-Milan: "Per prima cosa, voglio dire che Lazio è una squadra che ha tanta velocità, ha grande identità - l'incipit del discorso del tecnico rossonero davanti ai giornalisti -. Frattesi è stato un gran colpo, gli dà grande aggressività davanti. Ci sono due ali che sono brave col pallone. Hanno un nuovo attaccante (Pinamonti, ndr). E' una squadra che sta bene dopo le tre vittorie. Hanno perso in Coppa Italia e poi hanno iniziato la Serie A in questo modo, il calcio è strano, buffo".

Il discorso, poi, si è spostato sul tecnico dei biancocelesti, Gennaro Gattuso, bandiera del Milan: "E' una leggenda del club. Il talento non è tutto, la passione che aveva è un qualcosa che dobbiamo ritrovare nel nostro club. È mancata negli ultimi anni, va messa in campo. Con la passione e l'impegno si possono superare diversi problemi".