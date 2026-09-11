Nuova opportunità per i giornalisti di confrontarsi con Cristian Chivu, dopo la conferenza post partita al Bernabeu di Madrid martedì scorso. L'allenatore dell'Inter sarà infatti protagonista domenica per la conferenza pre-gara alla vigilia del posticipo della quarta giornata di Serie A contro l'Udinese al Meazza.

Appuntamento al centro sportivo in Appiano Gentile alle 14 di domenica 13 settembre.

Sezione: News / Data: Ven 11 settembre 2026 alle 14:15
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.