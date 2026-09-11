"Penso che l'Inter sia la squadra italiana che ha una marcia in più in Europa, a livello di rosa è quella più forte. Poi le altre le sono subito dietro: Napoli, Roma, Atalanta... Tutte squadre che cercheranno di migliorare". Così Giancarlo Antognoni, leggenda della Fiorentina, parlando a Sportmediaset, a margine della presentazione della Viareggio Cup.

"In Champions è sempre difficile perché ci sono squadre forti. Per ora, tra le italiane, il Como ha fatto bene, mentre il Napoli è andato così così", ha aggiunto.