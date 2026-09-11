"Penso che l'Inter sia la squadra italiana che ha una marcia in più in Europa, a livello di rosa è quella più forte. Poi le altre le sono subito dietro: Napoli, Roma, Atalanta... Tutte squadre che cercheranno di migliorare". Così Giancarlo Antognoni, leggenda della Fiorentina, parlando a Sportmediaset, a margine della presentazione della Viareggio Cup. 

"In Champions è sempre difficile perché ci sono squadre forti. Per ora, tra le italiane, il Como ha fatto bene, mentre il Napoli è andato così così", ha aggiunto. 

Sezione: News / Data: Ven 11 settembre 2026 alle 22:21
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.