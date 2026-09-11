Saranno otto le squadre del Settore giovanile dell'Inter impegnate nel week-end, in un menù ricco che prevede come piatto principale la gara dell'Under 20 contro il Cagliari, al 'KONAMI Women & Talent Center' di Milano. I nerazzurrini di Emilianio Bigica devono riscattarsi dopo la netta sconfitta subita a Madrid per mano dei pari età del Real. Ecco il programma completo: 

UNDER 20 Domenica 13 settembre, ore 15:00- Campionato, 4ª giornata: Inter-Cagliari - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE Sabato 12 settembre, ore 18:00 - Amichevole: Pro Sesto-Inter - Stadio Breda, Sesto San Giovanni (MI).

UNDER 18 Lunedì 14 settembre, ore 14:30 - Campionato, 3ª giornata: Inter-Cagliari - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 17 Sabato 12 settembre, ore 14:30 - Campionato, 2ª giornata: Inter-Cagliari - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 13 settembre, ore 15:00 - Amichevole: Como 1907-Inter - Centro Sportivo Eracle, Casnate con Bernate (CO).

UNDER 16 Domenica 13 settembre, ore 13:00 - Amichevole, Inter-Virtus Entella - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 15 Giovedì 10-Domenica 13 settembre - Bayern Monaco Elite Cup - Bayern Campus, Monaco di Baviera.

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 13 settembre, ore 14:30 - Amichevole: Como 1907-Inter - Centro Sportivo Eracle, Casnate con Bernate (CO).

Sezione: News / Data: Ven 11 settembre 2026 alle 16:45 / Fonte: inter.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.