A margine di una serie di appuntamenti legati al World Padel Tour, Ciro Immobile - ex bomber della Lazio e dell'Italia nonché neo-capodelegazione della Nazionale U16 - si espresso in merito alla crescita di alcuni giovani calciatori italiani. In tale occasione, l'ex attaccante ha elogiato pubblicamente Pio Esposito, ormai punto di riferimento dell'Inter di Chivu: "I giovani calciatori hanno bisogno di entusiasmo e passione. Tempo fa, quando mi si chiedeva chi potesse raccogliere la mia eredità in Nazionale, sono stato preso per pazzo quando nominavo Pio che ai tempi giocava allo Spezia. Adesso vorrei riparlare con chi mi prendeva per pazzo...".