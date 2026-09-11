Attraverso un post sorprendentemente tardivo apparso sul proprio profilo Instagram, il difensore nerazzurro Manuel Akanji ha saluto definitivamente il Manchester City, squadra da cui l'Inter lo ha prelevato dapprima in prestito nel 2025 per poi riscattarlo una volta scattato l'obbligo di acquisto una volta vinto lo Scudetto con il club interista: "Un capitolo speciale da ricordare. Tre anni incredibili pieni di grandi momenti, grandi successi e amicizie che vanno ben oltre il calcio. Grazie all'allenatore, a tutti i miei compagni di squadra e al personale di Manchester City per tutto. Sempre grato per il viaggio".