La sua squadra ha perso dopo aver cullato il sogno di mettere a segno un gran colpo in casa dei campioni d'Italia, come accaduto la scorsa stagione. Ma James Abankwah può comunque sorridere perché è stato un suo colpo di testa a sbloccare lo 0-0 al Meazza. Per l'irlandese è il primo gol in Serie A e non è certo motivo di vanto segnarlo nella Scala del Calcio.

Dopo la partita, il giovane difensore ha affidato ai social il proprio pensiero: "Nonostante il risultato, sono grato a Dio per questo momento. Segnare il mio primo gol in Serie A ha un significato più profondo e rimango impegnato nel lavoro che mi aspetta. Focalizzazione completa su sabato".