E' ancora presto per chiamarlo scontro diretto per lo scudetto, ma Roma-Inter metterà di fronte, all'Olimpico, le due principali candidate alla vittoria del campionato, secondo Stephane Dalmat: "Penso siano loro le favorite, anche se siamo all’inizio della stagione e ci sono anche Napoli, Milan e la Lazio, senza dimenticare il Como che può essere una sorpresa. Però dobbiamo aspettare altri giorni per avere le idee più chiare", il pensiero espresso dall'ex centrocampista nerazzurro a AllRoma.it.

Sabato sera, in campo, non ci sarà Hakan Calhanoglu tra le fila nerazzurre, un'assenza a cui la squadra saprà far fronte: "Con Calhanoglu è un'Inter differente, sappiamo quanto sia importante per la squadra. Non so se lo sostituirà Zielinski, ma la rosa resta forte".

Infine, Dalmat dedica un pensiero alla sfida nella sfida sulle panchine tra Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu: "Gasperini è un grandissimo allenatore, basta vedere cosa ha fatto all'Atalanta. Gli auguro di fare lo stesso con la Roma. Quanto a Chivu - ha concluso Dalmat - sta dando continuità, è bravo ed intelligente. Già dall’anno scorso ci divertiamo a vedere giocare l’Inter".