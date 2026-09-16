Solo un pareggio a reti bianche ieri per il Foggia nella gara interna contro il Savoia, un risultato che lascia i pugliesi nei bassifondi della classifica del girone C di Serie C prima della gara contro l'Inter U23 di domenica pomeriggio. Ma il tecnico dei Satanelli Gaetano Auteri prova a difendere il suo gruppo in conferenza stampa: "Certamente abbiamo dei demeriti, perché se si crea bisogno fare gol. Anche l’arbitro ha sbagliato. C’era un rigore per un tocco di mano su Luciani e andava espulso Noci per doppia ammonizione. Ma non è questo il motivo per il quale non abbiamo vinto, ma perché abbiamo sbagliato tanto negli ultimi sedici metri. Un pizzico di lucidità in più, un pizzico di freddezza e avremmo portato a casa il risultato. Ci manca poco per arrivare al risultato e lo vedete anche voi. Il Foggia non è una squadra in crisi”.