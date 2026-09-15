Non è un momento felice per il Crotone, che contro l'Inter U23 ha incassato una nuova sconfitta che lascia i pitagorici ancorati all'ultima posizione in classifica con una zavorra di meno quattro punti. Il tecnico rossoblu Leonardo Greco, però, professa ottimismo nel dopopartita: "Secondo me siamo partiti bene anche questa volta. Poi, ovviamente, la partita cambia per un'ingenuità nostra, nell'episodio dell'espulsione, e da lì diventa tutt'altra partita. La squadra è rimasta ordinata, ha saputo far fatica e stava lavorando bene. Nel secondo tempo riuscivamo a recuperare anche con la palla tra i piedi, a uscire e a gestire bene l'inferiorità numerica. Sono convinto che, se saremo bravi a mandare giù questo boccone e a continuare a lavorare, ne usciremo fuori".

Poi il momento decisivo della partita, con il vantaggio dell'Inter U23 firmato da Matias Mancuso. Un episodio che, secondo Greco, ha ulteriormente complicato la situazione: "C'è un altro episodio, questa volta non per responsabilità nostra, che cambia nuovamente la partita perché loro vanno in vantaggio. Ma non parlerei di crollo. Quando subisci un'ingiustizia non è sempre facile gestire le emozioni dei ragazzi e rimanere aggrappati alla partita, soprattutto dopo un dispendio di energie così importante".