Doppia intervista nel giro di poche ore per Alessandro Budel. Intervistato da CalcioNapoli24, ha parlato della situazione del Napoli, paragonando la squadra di Allegri all'Inter. Il talent di DAZN, ex centrocampista di Brescia, Parma e Cagliari tra le altre, ha spiegato: "Per il Napoli non sarà facile affrontare la Fiorentina, è una squadra che ha ritrovato entusiasmo. Ho sempre reputato il Napoli una squadra forte, da stare solo sotto l'Inter, deve ambire a quelle posizioni. Ha già dimostrato con l'Inter di poterlo fare e di poter restare fino all'ultima di campionato in quella posizione in alto".

A Fanpage, invece, ha parlato del campionato in corso. Budel ha detto: "Vedo più squadre che se la possono giocare fino in fondo per i primi posti. È normale che oggi l'Inter, a mio parere, sia un po' più avanti rispetto a tutte. Ha qualcosa in più per la vittoria dello scudetto. Però dietro vedo tante squadre che possono insidiarla: Roma, Napoli, Milan, Juventus, Como. Sono tutte squadre che hanno allenatori e organici per poter dare fastidio fino alle ultime giornate all'Inter, che resta la favorita".