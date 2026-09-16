La Roma è riuscita a costruire in estate una rosa di grande qualità e si appresta, grazie anche a un mercato importante, ad affrontare il big match dell'Olimpico contro l'Inter da co-capolista insieme ai nerazzurri dopo quattro giornate di campionato.

Come riporta il Corriere dello Sport, "sabato contro l’Inter - in un Olimpico che viaggia verso il sold out - torneranno dal primo minuto tre elementi di qualità e assoluta importanza: Wesley, Koné e N’Dicka. Il primo è rimasto a riposo dopo i problemi fisici avvertiti durante la partita col Fenerbahçe. Il secondo ha giocato nella ripresa, il terzo invece è rimasto in hotel. Gasp farà affidamento su di loro contro i campioni d’Italia".