Come vi abbiamo raccontato, Davide Massa ormai è diventato un habitué delle sfide tra Roma e Inter all'Olimpico: sarà infatti la sua terza presenza consecutiva da direttore di gara del confronto al vertice tra le due capolista della Serie A. I due precedenti si sono risolti entrambi con la vittoria della squadra nerazzurra per 1-0. Per Massa, che non dirige l'Inter dal rocambolesco 4-3 del Sinigaglia contro il Como dello scorso aprile, sarà il 34esimo match con la Beneamata in campo: 23 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte il bottino sin qui.
Sezione: News / Data: Mer 16 settembre 2026 alle 21:07
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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