Come vi abbiamo raccontato, Davide Massa ormai è diventato un habitué delle sfide tra Roma e Inter all'Olimpico: sarà infatti la sua terza presenza consecutiva da direttore di gara del confronto al vertice tra le due capolista della Serie A. I due precedenti si sono risolti entrambi con la vittoria della squadra nerazzurra per 1-0. Per Massa, che non dirige l'Inter dal rocambolesco 4-3 del Sinigaglia contro il Como dello scorso aprile, sarà il 34esimo match con la Beneamata in campo: 23 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte il bottino sin qui.