La Curva Sud Crotone ha annunciato una forma di protesta in occasione della sfida tra Crotone e Inter U23 in programma quest'oggi allo Scida. Il gruppo ultras ha comunicato che resterà in silenzio per i primi 15 minuti della gara, come gesto simbolico contro un modello di calcio ritenuto sempre più distante dai tifosi e dalla passione popolare.