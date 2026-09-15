La Curva Sud Crotone ha annunciato una forma di protesta in occasione della sfida tra Crotone e Inter U23 in programma quest'oggi allo Scida. Il gruppo ultras ha comunicato che resterà in silenzio per i primi 15 minuti della gara, come gesto simbolico contro un modello di calcio ritenuto sempre più distante dai tifosi e dalla passione popolare.

Sezione: L'avversario / Data: Mar 15 settembre 2026 alle 18:25 / Fonte: CrotoneOK
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.