Dopo le coppe europee, Sky Sport annuncia di aver acquisito i diritti di trasmissione di UEFA EURO 2028, European Qualifiers e UEFA Nations League 2026-2027. Su Sky e in streaming su NOW sarà quindi possibile vivere le emozioni di tutti i 51 match degli Europei, di cui 24 in esclusiva, che si disputeranno tra Regno Unito e Repubblica d'Irlanda dal 9 giugno al 9 luglio 2028.

Sarà possibile seguire le migliori partite tra le nazionali straniere nella fase a gironi della UEFA Nations League 2026/2027, al via il prossimo 24 settembre, oltre a tutte le sfide, incluse quelle eventualmente disputate dalla Nazionale Italiana, della UEFA Nations League Finals in programma a giugno 2027. Su Sky anche i migliori incontri delle nazionali straniere nella fase a gironi e negli spareggi delle Qualificazioni a UEFA EURO 2028, insieme alle principali amichevoli internazionali di preparazione all’Europeo. A completare la copertura, gli highlights di tutti i match.

Massimo impegno di Sky Sport anche al seguito della nuova Nazionale italiana di Roberto Mancini, che punta a tornare a Wembley, dove trionfò con gli Azzurri nel 2021 in una memorabile edizione, anch’essa raccontata da Sky, e dove si disputeranno 8 partite del torneo 2028, comprese le semifinali e la finale. Anche questa volta, il racconto accompagnerà gli Azzurri attraverso il modello di cronaca “always on” che contraddistingue Sky Sport: inviati sempre al seguito della Nazionale in ritiro, a Coverciano e nelle trasferte europee, copertura costante per tutta la giornata, pre e postpartita live con tutte le interviste, i commenti e le immagini delle gare della Nazionale in Nations League e delle Qualifiers, sempre con studi dedicati pre e post gara.