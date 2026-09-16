All'indomani della sconfitta in rimonta di San Siro contro l'Inter, il portiere dell'Udinese Maduka Okoye ha parlato ai canali ufficiali del club per commentare la partita: "L'umore è ancora buono. L'Inter è il passato, ora pensiamo già alla prossima. Ci stavamo credendo, come sempre. Forse abbiamo segnato troppo presto, poi il calcio è così. L'Inter è troppo forte e non si ferma nemmeno dopo aver segnato tre o quattro gol. Ci mancano dei giocatori, ma Kabasele è rientrato con la sua esperienza. Le assenze però non sono la ragione della sconfitta".

Cinque gol subiti: "Il quarto gol è quello che mi dà più fastidio. È facile dirlo riguardandolo in tv, ma non possiamo prendere un gol del genere, anche se non è una rete semplice. Mi dà fastidio perché siamo rimasti passivi, ma avevamo lottato per 60', eravamo andati sotto, poi loro hanno tanta qualità". Queste reti portano il totale a dieci gol subiti in quattro partite, un dato che a Okoye non piace: "Il fatto che la difesa sia cambiata quasi ogni partita forse è una ragione per i gol presi, ma anche cambiando gli interpreti dovresti fare bene comunque. Dieci gol sono tanti, dobbiamo cambiare qualcosa e ci stiamo lavorando. C'è da dire che abbiamo giocato contro squadre forti finora".