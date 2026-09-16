Allenamento pomeridiano a Trigoria in vista della partitissima di sabato contro l'Inter. Leggera contusione alla caviglia per il difensore Mario Hermoso, che ha svolto una seduta differenziata. Buone notizie invece per quanto riguarda Evan Ndicka e Wesley che si sono allenati in gruppo con il resto dei compagni, riferisce Il Romanista.

Sezione: L'avversario / Data: Mer 16 settembre 2026 alle 17:34
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.