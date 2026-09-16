Allenamento pomeridiano a Trigoria in vista della partitissima di sabato contro l'Inter. Leggera contusione alla caviglia per il difensore Mario Hermoso, che ha svolto una seduta differenziata. Buone notizie invece per quanto riguarda Evan Ndicka e Wesley che si sono allenati in gruppo con il resto dei compagni, riferisce Il Romanista.