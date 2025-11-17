Rispettando il programma stilato dallo staff medico del Milan, Adrien Rabiot domani tornerà ad allenarsi in gruppo dopo aver completamente smaltito il problema al polpaccio accusato in nazionale ormai un mese fa. Il centrocampista francese punta alla titolarità nel derby contro l'Inter di domenica prossima; prosegue anche l'iter di recupero di Santiago Gimenez che oggi, a Milanello, nel giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri, ha svolto le terapie del caso per la caviglia ammaccata. Lo riporta Sky Sport. 

Sezione: L'avversario / Data: Lun 17 novembre 2025 alle 20:00
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
