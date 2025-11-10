È Luca Pellegrini il giocatore della Lazio che dalla zona mista di San Siro commenta la sconfitta subita contro l'Inter ai microfoni di Sport Mediaset: "Come ha detto il mister, l'Inter è la squadra forse migliore d'Italia se non nelle prime tre e una delle migliori d'Europa. Sicuramente partire prendendo un gol dopo due minuti non è stato il massimo d'approccio. Però dopo un avvio così puoi rischiare una debacle e invece noi ci siamo compattati. Forse dovevamo fare qualcosa di più per impensierirli. Servirà da lezione per la prossima, le sensazioni dal campo sono state queste poi l'Inter è l'Inter ed è andata così".

Se la palla di Mario Gila fosse entrata sarebbe stato un altro finale.

"Sì, abbiamo avuto due occasioni da sfruttare meglio. Ma l'Inter ha meritato, il risultato è giusto così".

Dove può arrivare la Lazio?

"Bisognerebbe chiederlo alla società. Noi non dobbiamo guardare troppo avanti se no rischiamo di perderci nei dettagli. Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno, venivamo da sei risultati utili consecutivi e dobbiamo continuare su questo filone. Poi per me non ci saranno tante squadre che verranno a fare risultato a San Siro contro l'Inter, ci può stare".