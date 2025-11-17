Il dirigente Giorgio Perinetti ha presentato oggi "Quello che non ho visto arrivare", libro incentrato sulla storia della figlia Emanuela, morta di anoressia nervosa a 34 anni nel 2023.

La dirigenza dell'Inter al completo (Marotta, Ausilio e Baccin) ha preso parte alla presentazione. Tra i presenti anche Roberto De Zerbi, Demetrio Albertini, Adriano Galliani, Ariedo Braida e il presidente della Lega Serie A Simonelli.