In vista della partita riprogrammata per il prossimo 3 dicembre contro l'Inter U23, la Dolomiti Bellunesi dovrà molto probabilmente fare a meno di due tasselli importanti come Nicola Masut ed Eljon Toci, che hanno accusato dei problemi fisici nel corso del match contro il Cittadella. Dall’esito degli esami strumentali, è emerso che entrambi i giocatori hanno rimediato una lesione muscolare ai flessori della coscia sinistra.

Sia il centrocampista, sia l’attaccante dovranno rimanere ai margini del rettangolo verde per qualche settimana, ma hanno già iniziato la fisioterapia e la riabilitazione. E saranno poi rivalutati dal punto di vista clinico e strumentale con lo scopo di stabilire i corretti tempi di recupero.