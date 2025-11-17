Antonio Conte è tornato a Castel Volturno. Come riportato da Sky Sport, l'allenatore del Napoli è tornato nel quartier generale azzurro nella tarda mattinata di oggi dopo i giorni di permesso concordati con la società. Conte è stato a Torino dalla sua famiglia e il suo ritorno, per il momento, mette a tacere i rumors su un'eventuale separazione tra le parti dopo gli ultimi deludenti risultati ottenuti dal Napoli tra campionato e Champions.