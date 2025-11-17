Nel corso del classico appuntamento del lunedì con 'Viva El Futbol', Lele Adani ha spiegato il perché della sua sottolineatura dopo il gol segnato da Francesco Pio Esposito in Italia-Norvegia, quando, in telecronaca, ha esclamato 'Erling, adesso lo conosci?', in riferimento alle dichiarazioni rilasciate da Haaland alla vigilia, a proposito del centravanti dell'Inter: "Il giorno prima Haaland ha detto che non conosceva Pio, ma se gioca nell'Inter e nella Nazionale vuol dire che il ragazzo ha un valore - la premessa dell'ex difensore -. La mia frase funziona, ma non volevo togliere qualcosa a Haaland che ha una media di due gol a partita nel girone di qualificazione. Ma è Pio da celebrare perché il migliore nove puro al mondo, in conferenza, lo ha 'chiamato' dicendo 'mi verrà contro quello che dico'. Uno che fa il mio mestiere, con ironia e massimo rispetto, deve richiamare ciò che è accaduto. Se no te ne sbatti e dici' ah che bel tiro, la palla è andata in rete. Gol di Esposito'. Io cerco di unire i puntini, Esposito ha segnato, a San Siro, davanti a Haaland, ed è una cosa che va sottolineata tecnicamente, emotivamente e storicamente".