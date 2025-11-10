Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di Lazio Style Channel la sconfitta rimediata dalla sua squadra a San Siro contro l'Inter. "Venire a San Siro e prendere un gol così ci poteva disintegrare, abbiamo sofferto la fase iniziale ma siamo riusciti a restare in partita - le sue parole -. Ci dispiace perché due gol li abbiamo quasi regalati, con queste squadre di questo livello tecnico due errori così si pagano. La mentalità non mi è dispiaciuta, prendiamo di buono quello che c’è e ripartiamo da lì.

"Sul piano della mentalità la squadra sta crescendo nel credere in quello che fa, nell’avere dedizione e spirito di sacrificio. Sopportazione della fatica. Mi sembra in netta crescita ha poi aggiunto -. Poi paghiamo il gap tecnico che in questo momento esiste".