È convocata per venerdì 21 novembre, alle ore nove, una nuova assemblea dei club di Lega Serie A. In uno scenario per certi versi inedito: il luogo dell'appuntamento comunicato da Via Rosellini è infatti il Teatro Nazionale di Via dei Cimatori a Firenze: sarà un modo per celebrare la riapertura di una struttura simbolo del capoluogo toscano dopo oltre quarant'anni di chiusura e il recente restauro a cura dello studio Marco Casamonti/Archea Associati.