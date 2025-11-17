Sinner meglio della Nazionale azzurra di calcio. Non solo in termini sportivi, ma anche per quanto riguarda gli ascolti tv. La partita tra Italia e Norvegia, trasmessa su Rai 1, è stata seguita da 7.516.000 spettatori, facendo registrare il 34,3% di share. Moldova-Italia, giovedì, era stata seguita da 5.643.000 telespettatori (26.7% di share, sempre su Rai 1).

La finale delle ATP Finals, iniziata invece alle 18 e trasmessa in diretta su Rai 2 e su Sky, ha raccolto complessivamente circa 6,8 milioni di spettatori con il 35,9% di share. In particolare, su Rai2 la finale ha raccolto 5.429.000 spettatori con il 28,7% di share.