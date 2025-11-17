Un filo che lega una famiglia che si rinsalda ancora di più. Al punto da creare un vero e proprio déjà-vu: ieri, Aleksandar Stankovic, figlio del leggendario Dejan, ha segnato il suo primo gol con la maglia della Nazionale serba nel corso del match contro la Lettonia allo stadio Dubocica. La particolarità incredibile è che anche suo padre trovò la sua prima rete in Nazionale nelle stesse modalità con le quali il figlio ha trafitto i baltici: il 22 aprile 1998, a Belgrado, in una partita contro la Corea del Sud, il Drago infilò la porta coreana con un gran colpo di testa.