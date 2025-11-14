Un gol di Alessandro Debenedetti all'87esimo regala la vittoria in amichevole alla Virtus Entella sul Milan, senza nazionali ma con Christian Pulisic e Ardon Jashari in campo per 90 minuti. A Solbiate Arno, i rossoneri vanno in vantaggio dopo 9' proprio con l'attaccante statunitense, poi si fanno raggiungere al 34' da Ankeye, che punisce una dormita di Youssuf Fofana, l'altro big schierato da Massimiliano Allegri oltre a Ruben Loftus-Cheek (45') e Pervis Estupinan (90'). Nella ripresa, i padroni di casa rimettono la testa avanti con Borsani, al 58', ma poi subiscono la rimonta dei liguri che prima pareggiano i conti con Antonio Boccadamo e poi fissano il risultato sul 3-2 a tre minuti dal triplice fischio.