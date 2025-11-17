La Nazionale svizzera di Manuel Akanji, pur con un piede e mezzo al Mondiale 2026, non sta pensando a cosa accadrà dopo la gara col Kosovo di domani, nel caso cui dovesse effettivamente arrivare la qualificazione. "Non sono ancora previsti festeggiamenti, sarebbe poco professionale pensarci ora", ha puntualizzato Gregor Kobel, portiere dei rossocrociati, in conferenza stampa. "Dobbiamo solo concentrarci sulla partita. Poi vedremo cosa succede, siamo in una buona situazione".