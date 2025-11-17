Jan Urban, ct della Polonia, non fa calcoli e manda in campo Piotr Zielinski, da diffidato, nel match contro Malta. L'ultimo del girone di qualificazione al Mondiale 2026 che, salvo miracoli, Lewandowski e compagni chiuderanno dietro i Paesi Bassi, per poi giocarsi tutto a marzo nei playoff. 

Riposa, invece, l'altro interista impegnato nella serata internazionale: Petar Sucic guarderà dalla panchina, assieme al milanista Luka Modric, la sfida della Croazia in Montenegro. La Nazioanle di Zlatki Dalic, per la cronaca, ha già strappato il pass per la Coppa del Mondo. 

Data: Lun 17 novembre 2025 alle 19:30
