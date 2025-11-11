Samuele Ricci torna in Nazionale, ma dopo la sosta scoccherà l'ora del suo primo Derby di Milano. Il centrocampista del Milan, intervistato da Rai Sport, parla anche del rapporto con Massimiliano Allegri e dell'importanza di avere in squadra Luka Modric: "È il giocatore più forte che ho incontrato in carriera. Al di là della qualità, mi ha colpito la sua umiltà, l’importanza che dà a ogni compagno e la disponibilità che dà. A quarant’anni non penso siano cose scontate, e credo siano gli aspetti da rubargli. Cosa lo rende speciale? Tante cose. La tecnica risalta, ma colpisce l’intelligenza, anche in fase di non possesso. Come ho detto prima, a quarant’anni non è scontato correre come tutti gli altri, se non di più.

Come sta andando con Allegri?

"Ci capiamo bene, abbiamo anche lo stesso senso dell’umorismo. Sta andando molto bene, è un grande allenatore e non lo devo dire io: sta creando qualcosa di importante, il Milan arrivava da un anno complicato e adesso penso che stiamo facendo molto bene. Abbiamo avuto anche momenti di difficoltà e abbiamo perso un po’ troppi punti, però la mano del mister si vede".

Il Milan ha un giocatore dominante come Leao. Sa di esserlo e voi ci credete?

"Sì, Rafa non sa nemmeno lui quanto è forte. Mi sta piacendo molto, si mette a disposizione di tutti i compagni: magari in passato ha fatto fatica su quest’aspetto, adesso penso sia concentrato al 100% sul Milan e sul fare bene".