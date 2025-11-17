Manuel Akanji sarà l'ultimo interista a scendere in campo nella finestra internazionale di novembre. E molto probabilmente lo farà ancora da titolare in Kosovo, nella partita che domani può regalare alla Nazionale svizzera la qualificazione al Mondiale 2026. Come fatto capire tra le righe da Murat Yakin, ct dei rossocrociati, in conferenza stampa: "La partita contro la Svezia è stata molto intensa, abbiamo dovuto andare al limite nel secondo tempo - la premessa -. I ragazzi sono in forma, nessuno ha problemi: posso scegliere, ma voglio aspettare l'ultimo allenamento. Non ci sono molte ragioni per cambiare formazione, ma ci sono delle considerazioni da fare. Il Kosovo gioca con un sistema diverso. Tuttavia non dovremo adattarci molto, semmai succederà il contrario. Abbiamo una rosa forte, sono in una posizione fortunata".