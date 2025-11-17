A margine del Gran Galà del Calcio, l'attaccante dell'Avellino Facundo Lescano, intervistato dal sito Calcio In Pillole, ha espresso tutta la sua ammirazione per il suo connazionale Lautaro Martinez: "A me piace molto, è argentino come me. Lo guardo in Nazionale, penso sia lui l'attaccante più forte che ci sia in Serie A".

Lescano esprime poi la sua fiducia verso la Nazionale argentina alle prese con l'imminente fine dell'era di Lionel Messi: "La squadra è forte, la maggior parte dei giocatori fa benissimo nei principali club europei; penso che faremo un buon Mondiale, che penso sia l'ultimo che Lionel giocherà".