Si chiude come si era aperto il percorso dell'Italia alle qualificazioni per la Coppa del Mondo: con una sconfitta con la Norvegia che mina ancora una volta la fiducia di un gruppo in fase di costruzione, stavolta in vista dei playoff di marzo. Nonostante il ko di ieri sera di San Siro, i bookmaker continuano a credere nella qualificazione al prossimo Mondiale: è quotata a 2 la partecipazione alla Coppa del Mondo su Planetwin365 e Goldbet, in leggera salita rispetto all'1,90 dopo la vittoria contro la Moldavia.